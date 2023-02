Marco Mengoni e Ultimo a Sanremo non si sono mai salutati: l'indiscrezione dopo il Festival

Il Festival di Sanremo è terminato da qualche giorno ma sul web continuano a emergere sempre nuove polemiche e malelingue. Uno dei pettegolezzi che più sta facendo discutere riguarda due dei cantanti più amati del panorama musicale: il vincitore della kermesse canora Marco Mengoni e il quarto classificato Ultimo. Secondo le indiscrezioni pare che tra i due non scorra buon sangue e durante il Festival non si sarebbero nemmeno salutati dietro le quinte.

Marco Mengoni vs Ultimo

«Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni», ha spifferato l’opinionista Amedeo Venza durante una diretta sul profilo di Casa Pipol. L'indiscrezione ha trovato la sua conferma dal giornalista Gabriele Parpiglia che ha concordato: «Si, anche a me risulta che non ci siano rapporti tra Ultimo e Mengoni».

Stando ai rumors, dunque, i due colleghi sarebbero ai ferri corti anche se il motivo non è noto a tutti. Molti utenti hanno ipotizzato che l'astio sia nato a causa della gara: entrambi erano i favoriti della 73esima edizione e molti li davano per vincitori già prima che iniziasse il Festival. «Tra i due è stata una guerra all'ultimo sangue», si legge tra i commenti, sottolineando che Mengoni ha vinto mentre Ultimo, sempre nella top Five, si è piazzato invece in quarta posizione. Conoscendo i precedenti di Ultimo (e la sfuriata dopo la vittoria di Mahmood del 2019), non c'è nulla di particolare di cui stupirsi.