Lei si chiamaed è la protagonista di Supergirl, una fortunata serie tv arrivata ormai alla quinta stagione (in Italia è trasmessa su Premium Action e su Italia 1). Melissa, sul suo profilo Instagram, ha raccontato di aver subito abusi domestici da un suo ex fidanzato: lo ha fatto in un lungo e drammatico video, postato sulla sua pagina.Secondo quanto raccontato dalla Benoist, il suo ex l’avrebbe picchiata e umiliata. Nel video, intitolato ‘La vita non è come sembra’, Melissa racconta di essere stata picchiata a pugni, trascinata per i capelli, spinta contro il muro, da un ex di cui non ha però fatto il nome. «Non è facile confessare verità dolorose, ma sono stata ispirata da altre donne che lo hanno fatto prima di me - le sue parole nella straziante confessione - Più siamo e più forti saremo, spero ci riuscirete anche voi».Sebbene l’attrice non abbia fatto il nome del suo ex violento, i fan hanno associato il suo racconto al suo ex fidanzato e marito, suo collega in Glee, che Melissa aveva sposato nel 2015 per poi divorziare un anno dopo e legarsi all’altro attore, che ha poi sposato. All’epoca la Benoist fu duramente criticata, ma ora forse qualcuno ha cambiato idea: sempre che il suo ex violento fosse davvero Jenner e non qualcun altro dal passato.