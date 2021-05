Megadeth, David Ellefson cacciato dopo le accuse di molestie

David Ellefson non suonerà più con i Megadeth. Ad annunciare il "licenziamento" del bassista è stata proprio la band statunitense in una nota firmata dal leader Dave Mustaine: «Informiamo i nostri fan che David Ellefson non suonerà più con i Megadeth, e che le nostro strade si sono ufficialmente separate. Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. Sebbene non siamo a conoscenza di ogni dettaglio che riguarda la vicenda, essendo il rapporto tra noi già teso, ciò che è successo si è rivelato sufficiente per rendere impossibile continuare a collaborare. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri fan in tour questa estate e di condividere con il mondo intero la nostra nuova musica, che è quasi pronta».

David Ellefson è coinvolto in uno scandalo nel quale è accusato di aver molestato una donna con messaggi e immagini oscene. Il fatto risale a maggio: la donna, che inizialmente si pensava fosse minorenne, nelle settimane successive ha dichiarato di esser stata "adulta e consenziente" ma l'eco mediatica ha costretto i Megadeth a cacciare il bassista per evitare ulteriori ripercussioni. Ellefson, dal canto suo, ammise di aver avuto “interazioni private e adulte” su internet, ma ha dichiarato che il materiale circolato in rete sia stato «estrapolato dal contesto originale e manipolato per infliggere il massimo danno alla mia reputazione, alla mia carriera e alla mia famiglia«.