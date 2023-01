Me contro Te, presto il matrimonio di Sofì e Luì con i fan presenti: «Vogliamo coinvolgerli»

Chi è che non conosce i Me contro Te? Praticamente impossibile. Sofì e Luì sono i miti di tutti i bambini dall’età di 6 almeno fino ai 10 anni e di conseguenza di tutti i genitori. Una coppia che funziona e sapete quale è il loro segreto? Sono felicemente fidanzati dal 26 dicembre 2012. Quello il giorno del primo bacio.

Me contro Te, presto il matrimonio

Un bacio che dura da 10 anni. Sofia Scalia e Luigi Calagna, questi i loro veri nomi, sono appena tornati da una vacanza ai Caraibi per festeggiare dieci di anni di fidanzamento, non pochi, specie perché lei ha 25 anni, lui 30. E al Corriere della Sera hanno deciso di raccontarsi. Confessare il loro amore svelando qualche segreto sul loro matrimonio. Perché sì, hanno deciso di sposarsi.

Sofì e Luì sono una vera e propria industria. Hanno 6.400.000 follower su YouTube, quasi tre milioni su Instagram. Ma non solo come ricorda il Corsera che snocciola dati sulla coppia che vale oro da anni ormai. Il loro primo film, nel 2020, La Vendetta del Signor S, ha incassato nove e milioni e mezzo di euro. Il Mistero della scuola incantata è stato primo al box office solo un anno fa. E tra pochi giorni esce nelle sale il loro quarto film: Me contro Te - Missione Giungla. Su Prime video, intanto, è in onda la serie La famiglia reale. Poi, ci sono le canzoni, un tour che riparte l’11 febbraio da Ancona e tocca otto città con 16 imperdibili date. Senza mai dimenticare i loro 13 libri, i fumetti, gli zaini, le felpe. Insomma un vero business!

La loro storia

Una coppia nata per colpa della chimica come racconta Sofì: «Inizialmente lo trovavo sdolcinato, non mi piaceva. Dopodiché, avevo un’interrogazione difficile di chimica e, siccome lui studiava Farmacia, gli ho chiesto aiuto. Fu bravo: presi nove. Da lì, l’ho conosciuto meglio e ho capito che era giusto per me. E che non era sdolcinato: la sua era solo una strategia. Sbagliata».

Il primo video è stato un gioco che è piaciuto e allora perché non continuare? «L’idea era girare sempre sfide, giochi. Da qui: Me contro Te. Dopo quattro mesi, avevamo mille iscritti: ci siamo detti che non avevamo mille conoscenti e che stava succedendo qualcosa…». Nel giro di un anno gli iscritti salirono poi a 300 mila!

Senza quel successo Luì sarebbe un farmacista, Sofì una pediatra. Vero?

«Per noi, non esisteva neanche l’idea di lasciare Partinico, o la Sicilia. Vivevamo in un posto lontano da tutto dove eravamo considerati due pazzi che facevano video strani. Abbiamo cominciato senza studiare nulla. Abbiamo intercettato i kids, ma non era voluto»

Dalla Sicilia a Milano dove vivono insieme. Momenti di crisi, ripensamenti, tentazioni? Luì: «Mai, mai, mai. Neanche una crisi piccola». Nemmeno Sofì: «Io quando sento gli altri parlare di crisi neanche capisco: a noi, non è mai successo»

Un matrimonio "condiviso"

Un anno fa, al Grand Hotel Tremezzo sul lago di Como, c’è stata la proposta di matrimonio. Ora mancano solo le nozze: «Doveva essere quest’anno - raccontano - poi tra serie, film, tour, non siamo riusciti. Lo consideriamo come un altro film: dobbiamo stupire e vorremmo coinvolgere i fan. Ma se troviamo un incastro, lo facciamo quest’anno»

Ma Luì e Sofì vogliono dei bambini tutti loro?«Ne abbiamo milioni digitali, ma ne vorremmo di veri anche in questo momento»