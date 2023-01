Me Contro Te a Domenica In: «Da mille visualizzazioni a 7 miliardi. Fidanzati da 10 anni, ora progettiamo il nostro matrimonio»

Me Contro Te, la popolare coppia esplosa su Youtube formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia, noti come Sofì e Luì, sono ospiti di Domenica In. Il duo, amatissimo dai bambini con oltre 10 milioni di followers, presenta da Mara Venier il suo nuovo film Missione Giungla, nelle sale dal 19 gennaio per la regia di Gianluca Leuzzi. In studio anche una band di bambini, I Latte Rock, composta da sei piccoli musicisti di Bologna tra i 5 e gli 11 anni.

I due youtuber raccontano gli esordi online. «E' nato tutto per gioco. All'inizio volevamo fare solo video di challenge, da qui nasce "Me Contro Te". Dopo una settimana di video facevamo mille views. Oggi contiamo 7 miliardi di visualizzazioni».

I piccoli in studio pongono le loro domande ai creator: «Perchè vi piacciono gli slime?». «Perchè sono stupendi», risponde Sofia. Perplessa invece Mara Venier: «Che cosa sono questi slime?». «Sono semplici da fare con il bicarbonato, puoi farli anche tu a casa». «Non ce penso proprio», risponde la conduttrice tra le risate del pubblico.

«Siete fidanzati?», chiede una bimba. «Da pochissimo abbiamo fatto 10 anni di fidanzamento», risponde Luigi.

Poi i due mostrano in studio il video fatto su TikTok con Mara Venier. «Guardate cosa mi hanno fatto fare stamattina», dice lei, mostrando il filmato. Dopo soli 7 minuti il post, in cui la conduttrice, che appare in accappatoio, e i due youtuber si scatenano, ha collezionato 25 mila visualizzazioni.