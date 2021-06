Max Pezzali, il tour scatta da Lignano: concerto dedicato ai successi anni '90

UDINE - Partirà il 2 luglio dall'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il tour estivo di Max Pezzali, dedicato ai successi dell'autore pop che con i suoi brani ha segnato la storia della musica italiana a partire dagli anni '90, ossia quelli del suo esordio con gli 883. La data, inserita nella rassegna Nottinarena 2021, è stata annunciata oggi da Fvg Music Live e VignaPr, che organizzano la manifestazione in cordata con il Comune di Lignano e PromoTurismoFvg. I concerti di Max Pezzali avranno come protagonisti assoluti gli anni '90, con l'impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un'epoca raccontata dallo stesso autore nel libro «Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo».

Il tour approderà in alcune tra le principali piazze italiane: il 4 luglio a Pistoia, 8 e 9 luglio al Ferrara Summer Festival, l'11 e 12 luglio in piazza Grande a Palmanova (concerti organizzati da Zenit srl), il 16 e 17 luglio a Stupinigi Sonic Park. L'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro è una location Covid-free, hanno sottolineato gli organizzatori, dove il pubblico può assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio.