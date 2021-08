Un romano a Milano. Di nuovo. Dalla trafficata via della Pisana, quadrante ovest della Capitale, alla movida di Corso Sempione a Milano, il 53enne Max Giusti ha staccato un biglietto d'andata per la città che ormai «è una seconda casa». Dal 1° settembre toccherà a lui sostituire Enrico Papi, migrato nel frattempo a Mediaset, alla conduzione della quinta edizione di Guess My Age - Indovina l'età, il quiz di Banijay Italia, in onda alle 20:30...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati