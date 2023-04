Maurizio Ferrini, la signora Coriandoli, i problemi economici, l'ex moglie giornalista: il comico ospite stasera in tv da Nek

I fan della Signora Coriandoli saranno certamente felici di rivederla anche oggi in tv, ospite questa sera, martedì 18 aprile su Rai 2 di Dalla strada al Palco, il talent show condotto da Nek, dove il personaggio ideato dall’attore Maurizio Ferrini racconterà la sua carriera tra alti e bassi. Ma che fine aveva fatto la Emma Coriandoli?

Com'è nata la signora Coriandoli

Prima di rientrare nel cast fisso di Che tempo che fa, la domenica su Rai 3 con Fabio Fazio, in molti si erano chiesti che fine avesse fatto la Signora Coriandoli, l'esilarante parodia della casalinga tipica. Dopo aver partecipato a Domenica In, dove appunto presentò il suo personaggio più riuscito, la casalinga Emma Coriandoli, Ferrini ha girato vari spot, condotto Striscia la Notizia, preso parte a Che Tempo Che Fa, e recitato ad alcuni film e fiction, tra cui Credo in un solo padre di Luca Guardabascio, e Don Matteo.

Problemi economici

Nella sua vita Ferrini ha dovuto far fronte a dei problemi economici: «Una volta mi hanno invitato a una festa e c’era anche un mio amico, il celebre scienziato Paolo Zamboni, quello che ha monitorato l’astronauta Samantha Cristoforetti in orbita. Mi sono avvicinato e gli ho detto senza pudore: Paolo, ho bisogno di fare un po’ di spesa. Mi ha messo in mano trecento euro, non mi sembrava vero di maneggiare banconote. Il passo successivo sarebbe stato chiedere l’elemosina per la strada».

Il ritorno in tv all'Isola dei Famosi

In seguito Ferrini inizia ad allontanarsi sempre di più sia dal cinema che dalla tv, dove lo si vede qualche volta solo come ospite. Tutto questo fino al 2005, quando Simona Ventura lo chiama a partecipare al reality show L’isola dei famosi, tra l’altro ad edizione già in corso; Ferrini si classifica al secondo posto con il 25% dei voti. Nel 2007 recita una piccola parte nella fiction Ma chi l’avrebbe mai detto al fianco di Ornella Muti e Katia Ricciarelli. Nel 2011 recita nel ventitreesimo episodio di Don Matteo 8, dove interpreta Dorelli.

Moglie e vita privata

Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, è nato a Cesena il 12 aprile del 1953. Artisticamente debutta nella trasmissione Quelli della notte, voluto come presenza fissa da Renzo Arbore, per poi partecipare a molti altri programmi con i suoi alter ego, tra cui quello della casalinga. Ferrini, dopo essere stato sposato con Carla Urban, autrice e conduttrice tv che ha lavorato per la Rai, per Mediaset ed infine per Sky dove ha realizzato diversi reportage di viaggi, è fidanzato dal 2017 con Sara Guglielmi. L’attore comico non ha figli.

Dove nasce il mitico detto “Non capisco ma mi adeguo”

“Non capisco ma mi adeguo” è una delle frasi che rese celebre Maurizio Ferrini agli esordi, quando interpretava il personaggio di un venditore di pedalò a Cesenatico. “Tutto quello che ho detto l’ho raccolto dalla gente, è frutto di una ricerca umanistica. Per quello vivo in provincia, sento i luoghi comuni, le battute, le frasi”, spiegò Ferrini in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove rivelò anche come era nata quella battuta: “La sentii a una Festa dell’Unità, qualcuno parlava della linea del partito: ‘Non c’è una nuova linea, non lo capisco, ma mi adeguo’. È diventato il motto dei tempi”.