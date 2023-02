Maurizio Costanzo come è morto? «Era ricoverato da una settimana», Maria De Filippi fece una rivelazione in tv

È morto all'età di 84 anni Maurizio Costanzo. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. «È morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni». Con queste poche e concise parole l'ufficio stampa del giornalista ne ha dato notizia. Non è chiaro ancora cosa sia successo con precisione. Ma da quanto si apprende dal Corriere della Sera, Costanzo era ricoverato da una settimana nella clinica romana Paideia, ed è proprio qui che dovrebbe essersi spento oggi. Ma quello che tutti si chiedono è come è morto Maurizio Costanzo?

Maurizio Costanzo morto, cosa è successo

Il noto giornalista e conduttore della tv italiana era da una settimana nella casa di cura dei Parioli da dove aveva seguito anche il Festival di Sanremo 2023. Si definiva malato del suo lavoro e nonostante i problemi fisici che erano sempre più evidenti non ha mai perso la sua lucidità mentale. Alle spalle aveva un'operazione a cuore aperto ed era stato ricoverato diverse volte. Ma non abbiamo certezza che soffrisse di qualche particolare malattia o patologia.

Il ricovero

Era qualche tempo che non appariva più in tv, l'ultima intervista in collegamento da remoto la rilasciò a Silvia Toffanin. In quell'occasione raccontò della stima immensa che provava per la moglie. I suoi interventi in radio invece andavano in onda. Il suo Maurizio Costanzo Show, il programma più longevo della storia della televisione, era stato interrotto a ottobre 2022. I suoi telespettatori erano rimasti particolarmente colpiti da quella puntata speciale prevista il 7 ottobre, che decise di saltare perchè non si sentiva bene. Ma ci tennè a rassicurare i fan: «Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo, sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre ma niente di grave, il frutto della stagione. Per questa ragione andrà in onda un meglio di del Maurizio Costanzo Show con i momenti più significativi del programma. Poi tutto passerà e dalla settimana prossima torneremo a incontrarci, stavolta non dal salotto di casa mia ma dal teatro Parioli».

La rivelazione di Maria De Filippi

Poco tempo fa, in un’intervista a Che Tempo che Fa, sua moglie Maria De Filippi svelò che Costanzo soffriva di diabete. Una malattia che può solo essere tenuta sotto controllo, ed era questo che Maria faceva costantemente: monitorare la "dispensa" dei dolciumi del marito. Proprio per preservare la sua salute, per molti anni Maria De Filippi ha tenuto sotto controllo la dieta del marito, stabilita da un nutrizionista. Fu proprio la conduttrice a rivelare da Fabio Fazio che il marito era molto goloso e che spesso per "evadere" ai controlli nascondeva i suoi biscotti alla nutella e le caramelle. Dopo essere stato scoperto, l’uomo si sarebbe difeso dicendo: «Non sono nascosti».

Le parole dell'ex moglie

La sua ex moglie Marta Flavi, in queste ore successive alla morte del giornalista, ha fatto riferimento alla sua malattia, ha detto che «si sapeva che era malato da tempo» senza tuttavia aggiungere altri dettagli, ricordandolo per il suo contributo alla cultura italiana e interrompendosi ogni tanto a causa delle lacrime. Maurizio Costanzo è morto, oggi venerdì 24 febbraio 2024, ma non è chiaro se sia stata una complicanza della malattia a causare il decesso.