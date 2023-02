Maurizio Costanzo morto, nel 1993 l'attentato ai Parioli a Roma: 24 feriti, ma lui e Maria De Filippi illesi per miracolo

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi scamparono per miracolo a un attentanto mafioso la sera del 14 maggio 1993 in via Fauro ai Parioli: un'auto imbottita con 90 chilogrammi di tritolo esplose al passaggio dell'auto blindata che riportava a casa il conduttore e la compagna dopo una sessione di prove al "Parioli". Un boato spaventoso: quando la polvere si adagiò a terra quella via sembrava di Beirut, non di una delle zone più eleganti di Roma. Le facciate dei palazzi erano devastate fino al 4° piano, sull'asfalto un tappeto di vetri. Ventiquattro i feriti, due gravi.

La pista mafiosa fu quella seguita fin dall'inizio, da almeno due anni, dall'omicidio dell'imprenditore palermitano Libero Grassi nel 1991, il giornalista e conduttore era diventato protagonista di una coraggiosa campagna contro la la criminalità organizzata. Arrivò a bruciare in diretta una maglietta che aveva stampata la scritta "Mafia made in Italy" e insieme Michele Santoro convinsero i vertici di Rai e Mediaset ad allestire una lunghissima trasmissione in diretta. Costanzo aveva invitato spesso all'MC Show il giudice Giovanni Falcone e aveva maturato una forte amicizia con lui e con i suoi ideali.

La sera del 14 maggio 1993 la Mercedes blu guidata da Stefano Degni che trasportava Maurizio Costanzo e Maria De Filippi e che era seguita dalla Lancia Thema della scorta con le guardie del corpo Fabio De Palo e Aldo Re (entrambi poi feriti) passo vicino a una Fiat Uno parcheggiata a poca distanza dal Parioli.

Una colonna di cemento e un muretto assorbirono l'onda d'urto che avrebbe causato la morte certa dei passeggeri di quelle auto: l'esplosione sfogò altrove l'enorme potenza distruggendo le facciate dei palazzi di quel tratto di via Fauro e ferendo gli inquilini.