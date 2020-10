Maurizio Battista sta meglio: «Che dolore... Ma il peggio è passato, tra qualche giorno esco»

Maurizio Battista sta meglio. A tranquillizzare tutti è stato lo stesso comico romano con un messaggio video pubblicato attraverso Facebook: «Help me, che dolore...», ha esordito nel filmato ripreso dal suo letto di ospedale. E poi. «Sto meglio, tra qualche giorno si esce, il peggio è passato. Sto lavorando per voi...», ha poi aggiunto.

Attualmente Battista è ricoverato in ospedale, a Roma, dove è arrivato qualche giorno fa a causa di un malore determinato da una pancreatite violenta che lo ha «debilitato molto».

Ultimo aggiornamento: 20:15

