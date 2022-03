Maurizio Aiello, morto il papà dell'attore: «Non riuscirò mai a perdonarmi di non esserti stato vicino negli ultimi giorni»

Lutto nella famiglia di "Un Posto al Sole". È venuto a mancare il padre di Maurizio Aiello, volto noto della fiction di Rai 3, all'età di 90 anni. L'attore napoletano lo ha annunciato con un commovente post su Instagram: Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto.

Ciao babbo!!! Eh, sì, “babbo”, un nome un po’ buffo per noi napoletani… Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo».

Maurizio Aiello, che in "Un Posto al Sole" interpreta Alberto Palladini, ha salutato così suo padre: «Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me». La conclusione del post è carica di tristezza e rammarico: «Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei. Questo rammarico me lo porterò sempre dentro. Ciao babbo!».