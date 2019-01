La battuta di Locatelli gela lo studio di Masterchef

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se la sua insalata gourmet conquista, non si può dire forse lo stesso della sua ironia "british". Lo chef, moderno lord, elegante ed educato, ha lasciato a bocca aperta i telespettatori. Nella prima puntata conquista tutti, elogiato in toto, nella seconda si conferma, ma una pecca c’è stata. Uno dei concorrenti,, all'inizio della sua sfida lamenta problemi agli occhi, socchiudendoli di continuo e non riuscendo a individuare neanche i grembiuli nella sala. «Ci vedi bene da lontano?» esordisce Locatelli.Il concorrente dopo un momento di imbarazzo ammette di essere in difficoltà per aver perso gli occhiali. Intanto la gara prosegue, ma proprio a qualche minuto dalla fine, quando i concorrenti alzano il naso compulsivamente verso il grande orologio di, Giorgio Locatelli dice: «L’orologio è grande, se non vedi quell’orologio lì non siamo a livello di occhiali, hai bisogno del cane proprio...». Giorgio Locatelli probabilmente poteva risparmiarsela, ma dietro lo sguardo severo e l'abito elegante, c'è un uomo: sbagliare è umano...