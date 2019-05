Masterchef, Joe Bastianich dice addio. Giorgio Locatelli annuncia da Cattelan: «L'anno prossimo non ci sarà»

di Ida Di Grazia

, addio a. Quinto appuntamento con EPCC, il late night show da prima serata condotto dain esclusiva su(canale 108, digitale terrestre canale 455). Tra gli ospiti di questa sera lo ​Chef stellato di fama mondiale e giudice di MasterChef Italia,che ha annuciato: «Il prossimo anno saremo solo in tre, non ci sarà Joe Bastianich».Chef di fama mondiale e giudice di MasterChef Italia, Giorgio Locatelli è l'ospite stellato di E Poi c'è Cattelan. Nella quinta puntata Locatelli si è divertito a della sua nuova esperienza da giudice di MasterChef, il cooking show di Sky Uno, e della sua vita a Londra, dove è proprietario della celebratissima Locanda che porta il suo nome e che ospita reali, attori e cantanti fra i più famosi al mondo. Durante la chiacchierata con Cattelan, Locatelli ha dato un'anticipazione sulla prossima edizione di Masterchef Italia: «Abbiamo già iniziato a girare, ma il prossimo anno saremo solo io Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, non ci sarà Joe Bastianich che ha preso altri impegni».