MasterChef Italia, stasera in tv la seconda puntata: dopo i Live Cooking si formerà la Masterclass di quest'anno

MasterChef Italia torna stasera in tv, giovedì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go. dopo la scorsa puntata continuano a ritmi velocissimi i Live Cooking della dodicesima edizione del talent di cucina. Stasera scoprire chi sono i componenti ufficiali della Masterclass del 2022.

MasterChef Italia, stasera in tv la seconda puntata su Sky Uno

Sono già 9 i concorrenti che hanno ottenuto il grembiule bianco, aggiudicandosi il banco nella classe degli chef, altri invece hanno acciuffato quello grigio che garantisce la possibilità di accedere tramite nuove sfide alla fase successiva: altre prove che gli daranno la possibilità di accedere nella cucina di MasteChef. Ce la dovranno mettere tutta i talentuosi chef per cercare di convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Le anticipazioni

Nella puntata in onda oggi, giovedì 22 dicembre, MasterChef inizierà con gli ultimi Live Cooking, che vedono gli aspiranti chef preparare un piatto a loro scelta per convincere gli chef: chi otterrà il bianco, chi il grigio e chi verrà eliminato? I partecipanti avranno sempre 45 minuti per cucinare e altri 5 per presentare il piatto, dopodiché si passerà al giudizio: con tre “si” otterrebbero l'immediato accesso alla Masterclass, con due soli “si” si accede alle Sfide, negli altri casi dovranno abbandonare la scuola.

La Masterclass

Al termine di questa prima fase di MasterChef 12, quindi, tutti i grembiuli grigi si ritroveranno per affrontare le Sfide: tre step in totale per valutare non solo le capacità tecniche e le conoscenze dei cuochi amatoriali ma anche il loro sangue freddo.

Sul finire della puntata sarà dunque ufficializzata la Masterclass definitiva della dodicesima edizione del più amato talent culinario della televisione.