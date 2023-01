MasterChef, l'emozionante domanda di Cannavacciuolo: «Chi è Leonardo?»

Sotto la Mystery Box, negli episodi di MasterChef Italia di ieri (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), i concorrenti hanno trovato il ritratto stilizzato del giudice più affine a ciascuno di loro, e sono stati proprio i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a fare la spesa al loro posto. Leonardo ha trovato il ritratto di Chef Cannavacciuolo, e la spesa consisteva in materie prime che permettessero la realizzazione di piatti sia vegetariani che di carne o pesce, come animelle, funghi, triglia, finocchio, scarola. Per lo studente di Economia Leonardo, 20 anni, che ha conquistato il pubblico con i suoi modi da bravissimo ragazzo, è l’occasione per parlare anche un po’ di sé, ma soprattutto per far venir fuori quel carattere che forse per troppo tempo è rimasto nascosto sotto la timidezza. Spinto da Antonino è riuscito a far parlare il cuore, e i complimenti al piatto – una triglia su crema di scarola e colatura di alici con stracciatella marinata al limone e porcino fritto – dimostrano che ha i numeri adatti per fare un gran bel percorso.

