Massimo Ranieri, la figlia Cristiana Calone ospite dalla Bortone: «Mai provato rancore. Il passato è passato»

Cristiana Calone ospite a Oggi è un altro giorno. L'unica figlia riconosciuta da Massimo Ranieri arriva nel salotto di Serena Bortone nella puntata di oggi: mercoledì 17 maggio.

Massimo Ranieri, la figlia ospite in tv

«Non ho mai sentito rancore, odio, non sono questo tipo di persona. Non ho mai rimarcato il passato con mio padre, perché ci sono cose molto più belle da vivere. Va vissuto l’attimo presente con fermezza, allegria, il passato già non esiste più». È una donna di 53 anni oggi Cristiana che non vive di rancori. «La prima volta che l’ho chiamato papà in pubblico è stato emozionante, non me l’aspettavo. Il riconoscimento? Per me doveva arrivare dal cuore più che dal tribunale»

Giovanna Calone chi è

Cristiana Calone è la figlia di Giovanni Calone (nome all'anagrafe di Massimo Ranieri) – e di Franca Sebastiani, morta nel 2015 per un tumore. Non aveva neanche 20 anni Ranieri quando incontra "Franchina". Quando lui ha 19 anni, il 9 luglio 1970, nasce la figlia Cristiana. Ma Ranieri sentendo dei consiglia sbagliati lascia franca e non riconosce la figlia: «Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto», raccontò l'artista a Domenica Live. Cristiana sapeva chi fosse il padre perchè la mamma gliene ha sempre parlato e quando lo vedevano in tv lei le diceva di amarlo e così è cresciuta senza odi e rancori. Poi nel 2007 Ranieri decide di incontrare quella figlia che prima aveva deciso di non riconoscere e la trova una donna di 37 anni.