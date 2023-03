Massimo Lopez, chi è l'attore ospite di Stefano De Martino? Età, compagno, malattia e curiosità (della voce "italiana" di Homer Simpson)

Massimo Lopez ospite a Stasera tutto è possibile. La “step Dance” è il titolo scelto da Stefano Di Martino per salutare, stasera in tv, i telespettatori del suo comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy in onda dall'Auditorium Rai di Napoli lunedì alle 21.20 su Rai 2 giunto all'ultima puntata. Molti, come sempre, i giochi che si avvicenderanno nel corso della serata, da Step Burger a C'era una giravolta, passando per Fotomimo, La coppia che scoppia e Serenata Step, fino agli sketch nella Stanza inclinata per un'altra serata all'insegna del buonumore e del sorriso. E molti gli ospiti. Ma chi è Massimo Lopez?

Massimo Lopez chi è: i fratelli

Massimo Lopez nasce nel 1952 (ha 71 anni) ad Ascoli Piceno, dove per un breve periodo i suoi genitori, entrambi napoletani, si erano trasferiti per motivi di lavoro; con la famiglia cambia molte città trasferendosi definitivamente all'età di 11 anni a Roma. È fratello del doppiatore Giorgio Lopez, Alessandro Lopez (suo agente e produttore), Stefano Lopez e Marcello Lopez.

La carriera

Il conduttore, comico e attore ha cominciato a farsi strada tra teatro, radio e piccolo schermo negli anni Ottanta, con il celebre gruppo comico de Il Trio, insieme a Tullio Solenghi ed Anna Marchesini. Il gruppo trova il successo soprattutto grazie alla sua partecipazione al Domenica In di Maurizio Costanzo, programma che li lancia verso la fama nazionale. Il Trio partecipa a numerosi programmi televisivi in quegli anni, comprese ben tre edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1994 il gruppo si scioglie e Massimo Lopez comincia a concentrarsi maggiormente su una carriera da solista, pur continuando a collaborare occasionalmente con i suoi ex colleghi. Partecipa in veste di conduttore e ospite a diverse trasmissioni tv, tra cui Scherzi a parte, Fantastica Italiana, Quelli che…, Striscia la notizia, Tale e Quale Show e Che tempo che fa, dove è stato ospite fisso al fianco di Tullio Solenghi. Poi è un attore di ficton e inoltre a la voce italiana a molti attori hollywoodiani e a personaggi dell’animazione. Tra questi spicca quella di Homer Simpson, al quale presta la voce dal 2013, dopo la morte del suo storico interprete Tonino Accolla.

Vita privata: chi è il fidanzato

Molto riservato Massimo Lopez ha sempre protetto il suo privato. Se della carriera si sa molto della vita vita privata si hanno veramente poche informazioni. L’attore non ha mai avuto figli e non è noto se sia mai stato sposato. Per molti anni si sono rincorse voci circa la sua presunta omosessualità. Secondo alcune indiscrezioni, Lopez avrebbe un legame profondo con un uomo più giovane di lui di nome Roberto. Ma non c'è mai stata nessuna conferma, nè smentita.

La malattia

Nel 2017 Massimo Lopez ha avuto un infarto mentre era in scena al Teatro Impero di Trani. Si stava esibendo quando ha accusato il malore ed è stato tempestivamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Si è salvato per puro caso, o meglio, per miracolo, come spiegò lui stesso: «Credo proprio che mi abbia salvato una mano santa perché quella sera avrei dovuto essere da un'altra parte, in un posto meno comodo per raggiungere l'ospedale». Poi a distanza di qualche mese gli è capitato di nuovo. «Ho avuto due infarti, uno di dominio pubblico, perché avvenuto nel 2017 mentre ero sul palcoscenico, un altro invece avvenuto qualche mese fa e del quale sto parlando adesso per la prima volta, qui. Peraltro il secondo è stato ancora più drammatico, perché ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente». Fortunatamente è andato tutto per il meglio e ora Massimo Lopez sta bene.