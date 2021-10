Massimo Giletti, incidente per il conduttore di Non è l'arena: sui social con il cerotto sul naso

Massimo Giletti si è rotto il naso giocando a calcio. Lo ha spiegato in prima persona durante il lancio social degli argomenti in programma a "Non è l'Arena" questa sera. «Qualcuno di voi dirà: ‘Ma che t’è successo Massimo?‘. Gioco ancora a calcio, ci si può anche mezzo fratturare il naso…», ha dichiarato il conduttore che sfoggia un vistoso cerotto proprio sul naso.

Giacca di pelle, maglietta e occhiali da sole, questa sera però sarà in onda come al solito: su La7 si parlerà degli scontri No Green pass, del caso Trieste e ci sarà un'inchiesta dedicata alle elezioni amministrative a Salerno.