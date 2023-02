Massimo Giletti, la fidanzata, le minacce di morte e la grave malattia: chi è il giornalista e conduttore ospite a Belve

Massimo Giletti ospite a Belve. Il giornalista e conduttore siede di fronte a Francesca Fagnani per togliersi la maschera e raccontarsi senza filtri. Dall'addio dolorosissimo in rai, al contratto sumato in Mediaset al rapporto controverso con le donne. Ma chi è Massimo Giletti?

Massimo Giletti, chi è

Massimo Giletti è nato a Torino il 18 marzo 1962 (ha 61 anni), terzogenito della famiglia proprietaria dell’azienda tessile Giletti SpA fondata nel 1884 dal bisnonno del conduttore. Suo padre, Emilio, morto nel 2020, prima di dedicarsi alla gestione dell’attività di famiglia era stato un pilota automobilistico per le scuderie Ferrari e Maserati.

La carriera

Nel 1988 fa il suo esordio come giornalista nella redazione di Mixer e debutta come conduttore televisivo nel 1994 in Mattina in famiglia e in Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Dal 1996 al 2001 è il presentatore di I fatti vostri e nel 2002 di Casa Raiuno. Nel 2004 presenta Domenica In insieme a Mara Venier. Dal 2005 fino al 2016 conduce il talk-show L’arena e nel 2017 passa a La7 per condurre Non è l’arena. Nel 2019 torna in Rai come ospite di Ballando con le stelle. Dopo varie battaglie e procedimenti disciplinari (tra cui tre sospensioni nel 1998, nel 2005 e nel 2006) per commistione tra attività giornalistica e pubblicità, nel 2008 Massimo Giletti si dimette dall’Ordine dei Giornalisti. Verrà riaccolto dall’Ordine del Piemonte nel 2014.

Le minacce di morte

Dal 2020 Giletti vive sotto scorta a causa delle minacce di morte ricevute dalla mafia in seguito alle sue inchieste giornalistiche. Nel 2020 Massimo Giletti presenta su LA7 un’inchiesta sulle scarcerazioni di mafiosi durante la pandemia Covid-19. In seguito a delle minacce ricevute dal boss Filippo Graviano, Giletti vive sotto scorta.

Vita privata

Se dal punto di vista professionale sappiamo molto della vita privata di Massimo Giletti sappiamo veramente poco. Il conduttore ammette alla Fagnani che con le donne è stato «molto disonesto. La difficoltà è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti (…) La tendenza infermieristica delle donne, nel senso “lo curo”, ma Giletti è incurabile». Nel corso della sua carriera si lega alla collega Antonella Clerici durante gli anni ’90 per poi avere delle relazioni con la deputata del Partito Democratico Alessandra Moretti e con la modella Angela Tuccia. I due hanno avuto una relazione di tre anni dal 2011 al 2013, ma poi tornarono insieme nel 2017. Lo scorso anno è stato pizzicato in compagnia dell’attrice Claudia Gerini, ma i gossip relativi ad una loro presunta storia d’amore non hanno mai trovato conferma. Nella vita privata di Massimo Giletti, attualmente, sembrerebbe non esserci alcuna nuova fidanzata. ma a belve ha dichiarato di avere una compagna da dieci anni. Quindi potrebbe essere che sia sempre la modella Angela Tuccia a essere al suo fianco. Piu' volte si è vociferato su una liason tra il conduttore e Brarbara D'Urso ma tra i due pare ci sia solo una forte amicizia.

Malattia

Il conduttore ha svelato in un'intervista che soffre sin da piccolo di una grave forma di scoliosi che in passato lo ha costretto a diversi ricoveri in ospedale. «Ho dovuto portare busti e corsetti in gesso - ha raccontato Giletti - Quello che ho dovuto subire in quegli anni però mi ha formato per il futuro». È stato lui stesso ad affermare che è riuscito a superare la malattia grazie alla fede che l’ha portato a compiere ben trenta pellegrinaggi a Lourdes.