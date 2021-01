Covid, appello di Gassmann: «Portate sempre le mascherine quando siete con persone non di famiglia»

«Continuiamo a mettere sempre la mascherina quando a contatto con persone che non fanno parte del nostro nucleo familiare. Facciamolo e facciamolo fare, per i più a rischio, e per chi lavora sul fronte della pandemia. Please retwitta», scrive su Twitter Alessandro Gassmann, pubblicando la foto/grafico di persone con mascherine. Un appello importante, non il primo.

Continuiamo a mettere sempre la mascherina quando a contatto con persone che non fanno parte del nostro nucleo familiare. Facciamolo e facciamolo fare, per i più a rischio, e per chi lavora sul fronte della pandemia. Please retwitta.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/EYzD2peDgF — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) January 10, 2021

L'attore non è la prima volta che sui social chiede attenzione nei confronti del Covid. «Ogni volta che pubblico qualcosa di scomodo, che divide, o che magari potrebbe essere impopolare , i retweet ,soprattutto della mia categoria, scarseggiano. .. poi non vi lamentate se pensate solo al vostro giardinetto. Fiero di dire SEMPRE quello che penso. #siamopochi», scriveva il 6 gennaio lo stesso Gassmann.

