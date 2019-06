Martina Maggi incanta il pubblico di Canale 5: è in finale di "All Together Now"

di Vincenzo Carducci

ORVIETO - Martina Maggi incanta il pubblico di Canale 5 e vola in finale di "All Together Now". La giovane cantante di Orvieto, 24 anni da compiere il prossimo 27 giugno, ha conquistato tutto il "muro" del game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax facendo alzare tutti e 100 i giurati cantando in maniera impeccabile ed emozionante "Some people want it all" di Alicia Keys. Un risultato finora mai raggiunto dagli altri concorrenti della trasmissione che le è valso l'ingresso diretto alla finale. «Con i 50mila euro del premio vorrei poter produrre il mio primo disco» ha detto Martina strappando gli applausi in primis del presidente della giuria, J-Ax. «E' pazzesca», la sottolineatura della Hunziker.La passione per la musica di Martina Maggi nasce sin da piccola, nel grand hotel della madre ad Orvieto che ospitava abitualmente vari artisti in occasione di Umbria Jazz Winter. «In quella hall - si legge nella sua biografia - a poco più di cinque anni computi Martina si ritrova circondata e completamente rapita dalla meravigliosa Coolbone Band di New Orleans. Quel contatto emotivo è nuovo, ma talmente forte che lascia un segno indelebile nel suo cuore, qualche mese dopo inizia studiare musica cominciando con chitarra classica e canto leggero». A 15 anni entra a far parte dell’orchestra giovanile diretta dal maestro Ambrogio Sparagna e collabora con artisti come Francesco De Gregori, Imany, Francesco di Giacomo, Hevia e tanti altri. Si esibisce con l’orchestra dal 2011 al 2015 in vari teatri e in diverse location tra cui il palco dell’Umbria Folk Festival. Nel 2017 Martina condivide il palco con Andrea Bocelli, Usher e Sergio Sylvestre in occasione di un concerto tenuto in piazza Duomo a Orvieto. Lo stesso anno ottiene una borsa di studio per Area San Remo e arriva sino alla fase finale. Ha iniziato recentemente delle collaborazioni importanti tra le quali quella con il noto sassofonista James Senese con il quale ha registrato due brani inediti “Straordinario Trip” e “Ci siamo persi".