Marlene Kuntz, chi sono e perché si chiama così il gruppo fondato da Luca Bergia

Marlene Kuntz è un gruppo rock alternativo italiano formatosi nel 1989 nella provincia di Cuneo. Il gruppo è diventato noto sulla scena rock italiana nella metà degli anni '90, e si caratterizza per la fusione tra rumore e forma canzone mantenendo comunque una forte vena cantautorale. La formazione originale dei Marlene Kuntz risale al 1988, composta dal batterista Luca Bergia e dal chitarrista Riccardo Tesio, che si riunivano regolarmente con amici musicisti a provare a casa di Bergia. Nel 1988, si unì al gruppo il bassista Franco Ballatore e, nell'inverno dello stesso anno, trovarono una sala prove a Confreria, una frazione vicino alla città di Cuneo. Il chitarrista e cantante Cristiano Godano si aggiunse poco dopo e presentò al gruppo Alex Astegiano, ex batterista dei Jack on Fire, che divenne la voce dei primi Marlene Kuntz

Marlene Kuntz, morto Luca Bergia: era batterista e fondatore della storica band (aveva 54 anni)

Marlene Kuntz, perché si chiamano così

Poco prima del primo concerto, il gruppo era alla ricerca di un nome. Astegiano propose Marlene, visto il fascino che l'attrice Marlene Dietrich esercitava sull'immaginario collettivo. Poi Godano aggiunse "Kuntz", dopo aver ascoltato un pezzo dei Butthole Surfers intitolato appunto Kuntz, deformazione di cunts, termine slang della lingua inglese che corrisponde all'italiano "fighe". Il primo concerto si svolse il 13 maggio 1989, al Parco Monviso di Cuneo, dove il gruppo si esibì in alcuni pezzi originali e una cover dei Jack on Fire.

Marlene Kuntz, la discografia

Album in studio

1994 – Catartica

1996 – Il vile

1999 – Ho ucciso paranoia

2000 – Che cosa vedi

2003 – Senza peso

2005 – Bianco sporco

2007 – Uno

2010 – Ricoveri virtuali e sexy solitudini

2013 – Nella tua luce

2016 – Lunga attesa

2022 – Karma Clima

Album dal vivo

1999 – H.U.P. Live in Catharsis

2006 – S-Low

2009 – Cercavamo il silenzio

2020 – 302010 MK²LIVE

EP