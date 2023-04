Mario Merola, morta la moglie Rosa Serrapiglia. Il figlio Francesco: «Ora vai ad abbracciare papà»

Scomparsa Rosa Serrapiglia, vedova di Mario Merola, il re della sceneggiata napoletana scomparso nel 2006. A darne il triste annuncio è il figlio Francesco sui social: «Mamma vai ad abbracciare papà, siete nel mio cuore per l'eternità». La donna aveva subito un delicato intervento chirurgico nei giorni scorsi. Le condizioni della 83enne si sono poi aggravate fino al decesso.





Proprio Francesco, nei giorni scorsi, aveva provato a rassicurare i follower sulle condizioni della madre: «Buongiorno amici, da giorni sto ricevendo l’affetto e messaggi da tutti voi per mia madre grazie a tutti, ora posso dirvelo va molto meglio ringrazio Dio, mio padre e tutti i medici. Spero presto di fare un video messaggio con lei per voi. Cara mamma sei forte, mi hai sbalordito, torna sta casa aspetta a te».

Tra i tanti messaggi di cordoglio da segnalare quello del cantante Andrea Sannino: «Chi è stato almeno una volta a casa vostra, avrà conosciuto tutta l’umanità, la gentilezza, la dolcezza e l’amore di questa meravigliosa donna. La sua tavola aveva sempre un posto per tutti, e chiunque si sia seduto almeno una volta, diventava suo figlio, suo nipote. È stata mamma e poi nonna, non solo per voi ma per intere generazioni che amano da sempre la vostra famiglia… tra cui ci sono anche io. Non la dimenticherò mai! Ti abbraccio forte fratello. Piango con voi».

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 10 aprile, alle 17.30 nella chiesa di San Ciro a Portici.