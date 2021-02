Draghi, Giancarlo Magalli: «Come era a scuola? Bravo, non faceva la spia ai professori»

«Il mio timore è che i politici di mestiere gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro». Così all'Adnkronos Giancarlo Magalli parlando dell'ex compagno di classe Mario Draghi, nuovo presidente del Consiglio incaricato. «Draghi era intelligente, simpatico e una persona molto corretta: non era uno di quelli che faceva la spia al professore - dice Magalli scoppiando in una risata - Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita. Il mio timore è che i politici si accorgano che è più bravo di loro».

APPROFONDIMENTI ITALIA Quirinale, l'arrivo di Mario Draghi e la foto con Sergio... INVISTA Governo, Mattarella conferisce incarico a Draghi che accetta con... LO SCONTRO Draghi, M5S diviso: alle 15 assemblea dei gruppi. No di Grillo:...

Il discorso di Mario Draghi: «Mi rivolgerò con rispetto al Parlamento»

Conte: «Cosa dirò a Draghi? Lo saprà solo lui»

Ultimo aggiornamento: 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA