di Federica Macagnone

Mara Venier pubblica su Instagram la foto di un abbraccio tra lei e Marina Ripa di Meana durante una cena: «Ciao Marina...mi mancherai amica mia».



LEGGI ANCHE ---> Morta Marina Ripa di Meana, diffuso il testamento video con le ultime volontà Eccentrica, anticonvenzionale, provocatrice, spesso sopra le righe, ma sicuramente mai banale. Sapeva come far parlare di sé Marina Ripa di Meana, e non solo per i suoi cappellini che rimarranno nella storia: nel giorno della sua dipartita non si poteva non ricordarla sui social come una donna forte e coraggiosa, capace di lottare per 16 anni contro il male che la corrodeva dall'interno. Sono tantissimi i messaggi che, dalla notizia della sua morte, sono stati postati sui social network dagli amici di una vita per ricordare la donna che ha detto no a qualsiasi etichetta.pubblica su Instagram la foto di un abbraccio tra lei e Marina Ripa di Meana durante una cena: «Ciao Marina...mi mancherai amica mia».

Sempre su Instagram Rita Dalla Chiesa posta un'immagine che le ritrae insieme sorridenti e scrive: «Lottatrice. Combattente, instancabile fino alla fine. Bella, divertente, ironica, graffiante, generosa. Il risvolto più profondo e tenero delle donne che non hanno paura di buttarsi nella vita». Barbara D'Urso, pubblicando la foto di un bacio con Marina, affida il suo ricordo a Facebook: «Sei stata una leonessa, nella vita e nella tua guerra contro la malattia. Geniale, anticonformista, coraggiosa, hai sempre detto quello che pensavi. Ti abbiamo amata e ti ameremo per questo. Ciao Marina!». «Sempre stata fan del suo “I miei primi quarant’anni” - posta su Facebook l'attrice Michela Andreozzi - Mi era simpatica, era una donna coerente e fedele a se stessa, mi spiace».

Il coreografo Luca Tommassini pubblica un emoji con le mani giunte in segno di preghiera, mentre Andrea Roncato scrive su Facebook: «Ci ha lasciati una guerriera. Un pensiero per lei». Vladimir Luxuria posta: «Ci siamo alleate, ci siamo scontrate, ma mai ignorate R.I.P». Barbara Palombelli, che aveva ospitato il 7 dicembre Marina Ripa di Meana, nella trasmissione Forum, scrive: «Bella e coraggiosa fino all’ultimo! Ci eravamo conosciute all’inizio degli anni Ottanta… ci volevamo bene. Venne a forum pochi giorni fa e mi disse: forse non arrivo a Natale… ha sorriso fino all’ultimo, anni e anni di cure e malattie senza un lamento!!! Ciao Marina!!!!».

Caterina Balivo, pubblica su Facebook una foto insieme e scrive: «...quante cose che mi hai raccontato, mi divertivo a "sfruguliarti" su Isabel Huppert che piaceva a tuo marito, hanno provato sempre ad imitarti a criticarti ma... tu sei unica, grande guerriera, femmina fino alla fine. Che bella è stata la nostra intervista: più tardi da sola ti riguarderò... da sola Marì perché qualche lacrima scenderà... in realtà già scendono ora mentre guardo la nostra foto fatta sei mesi fa da me in studio». Antonella Clerici posta su Twitter: «Una donna fuori dagli schemi, bellissima e imprevedibile. Ciao».



Il conduttore televisivo Paolo Ruffini posta il suo saluto su Twitter, ricordando l'attivismo di Marina, sempre pronta a lottare per gli amici a quattro zampe: «Una grande donna da sempre in prima linea per la difesa dei diritti degli animali». Daniela Collu, la conduttrice di “Strafactor”, twitta: «Marina too late» aggiungendo una emoji dal volto triste. Corrado Formigli la ricorda come «una donna meravigliosamente ironica, coraggiosa e piena di energie. Fino all’ultimo istante. Ha combattuto per un’Italia più laica e civile. Che la terra le sia lieve». Ivan Zazzaroni su Twitter pubblica una citazione di Marina: "Sono maestra nell'arte di far parlare di me, ma nella vita ci si può inventare tutto, tranne gli amori. lo non l'ho mai fatto. Verificate pure". Addio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA