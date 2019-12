Morta Marie Fredriksson, celebre voce dei Roxette: da anni lottava contro il cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cantante era voce e l'anima del celebre duo svedese dei Roxette . Fredriksson ha continuato a esibirsi sino al 2018 nonostante un cancro al cervello diagnosticato 17 anni fa. I medici le avevano dato un anno di vita. La Fredriksson aveva continuato a esibirsi sempre. Madre di due figli, era sposata con Mikael Bolyos.Sulla paginadella band è apparso un post che annunciava la morte della cantante. "Marie Fredriksson 1958 - 2019". Una scritta d'oro su uno sfondo nero. Come il biondo dei suoi capelli e i vestiti neri che spesso al vedevano protagonista nei video e nei live. Una voce fantastica che ha ispirato centinaia di band dopo quella dei Roxette. Vengono in mente, ad esempio, i Cardigans altro gruppo di grande successo negli anni 2000."Listen To Your Heart" successo della fine degli anni 80, vanta oltre 240 milioni di visualizzazioni su YouTube. A testimoniare il grande affetto del pubblico, vecchio e nuovo, su piattaforme digitali. Marie Fredriksson era nata a Ossjo, in Svezia, il 30 maggio 1958. Dopo aver lasciato gli studi, inizia la sua carriera da solista che la vede pubblicare nel 1984 "Het Vind". Ma è con il nome "Roxette" e con la collaborazione di Per Gessle che entra nell'Olimpo dell'Europop. Una storia iniziata nel 1986 e conclusasi nel 2016. Tra i successi vanno ricordati anche One Wish; The Look; Sleeping in My Car e It Must Have Been Love