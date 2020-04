Marianne Faithfull ricoverata: la cantante positiva al Coronavirus

La cantante britannica Marianne Faithfull, icona degli anni '60, è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata positiva al nuovo coronavirus. «Il suo manager ha confermato che Marianne è in cura per il Covid-19 in un ospedale di Londra», ha twittato ieri sera Republic Media, agenzia specializzata nel settore della musica. «E' in condizioni stabili e risponde bene al trattamento», ha aggiunto la fonte. L'artista americana d'avanguardia Penny Arcade, amica della cantante britannica 73enne, ha scritto sul suo account Facebook che Marianne era stata in ospedale martedì dopo l'inizio di una tosse mentre era in quarantena.



Marianne Faithfull è stata una delle icone degli anni Sessanta, spinta sulle scene a soli 17 anni grazie alla canzone 'As Tears Go By' scritta da Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones. Oltre a essere una cantautrice, è stata anche un'attrice sul palco e davanti alle telecamere, lungo una carriera durata cinque decenni. I suoi problemi di tossicodipendenza sono noti, così come i suoi problemi di salute

Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA