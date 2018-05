© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella zona beauty delè il momento delle chiacchiere tra donne.si confidano e parlano di alcuni dei loro coinquilini. La bionda napoletana è senza filtri e spiega di non sopportare l'atteggiamento di Veronica e di disapprovare le scelte di Patrizia.LEGGI ANCHE ----> La rissa nella casa «Non puoi risolvere i problemi con tuo padre in televisione. Questa storia è stata affrontata in due puntate»: sono le parole di Mariana in riferimento al rapporto tra Veronica e il papà Bobby Solo. Già in altre occasioni le due ragazze hanno dato dimostrazione di non essere particolarmente legate.Sull'ex concorrente Patrizia la ragazza ha le idee chiare: «Ha usato il gossip con Favoloso per diventare famosa perché vuole fare televisione. È stata con altri personaggi più o meno noti... Quando uscirò dalla Casa voglio iscrivermi all'Accademia di recitazione a Roma e studiare per diventare un'attrice, non mi interessa diventare famosa per un gossip come accade invece a molti» E poi ad Alessia e alla sua storia con Matteo:«Sicuramente sarete molto reclamati, ma si vede che siete spontanei e sinceri».