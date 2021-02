Gf Vip, Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa. L’ira della figlia Guenda: «È tutta colpa vostra»

Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa dal Grande Fratello Vip. L’ira di Guenda: «È tutta colpa vostra». Addio di lusso nella puntata di venerdì sera del GFVip, la conduttrice ha perso al televoto con il 28% delle preferenze contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga.

Maria Teresa Ruta è l’eliminata a sorpresa della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip. La conduttrice alla 22ma nomination non la prende benissimo, tanto che si dirige subito verso la porta per uscire, è Alfonso Signorini a frenarla: «Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta». La Ruta però è troppo delusa: «Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre».

Malgioglio e Maria Teresa Ruta, lite violenta al Gf Vip: «Fai sempre la vittima». Signorini costretto a intervenire

Dallo studio la figlia Guenda è furiosa e urla contro tutti: «Non è giusto ed è tutta colpa vostra. C'è stato un accanimento nei confronti di mia madre e mia madre meritava di stare nella casa, meritava la finale, non è giusto». Una volta in studio Maria Teresa Ruta preferisce parlare del suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip: «Di questa esperienza mi porterò il viaggio dentro me stessa. Ho iniziato con grande entusiasmo a voler conoscere tutti loro poi ho risolti delle cose importante. Nella vita si mette un po' la polvere sotto il tappeto e l'ho tirata fuori, Guenda aveva il diritto di capirmi»

