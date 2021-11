Gf Vip, Maria Monsè è la nuova vippona: da Non è la Rai allo scandalo che l'ha travolta

La nuova partecipante del Gf Vip è Maria Monsè. Maria Concetta La Rosa questo il vero nome dell'attrice nata il 17 febbraio 1974 (età 47 anni), Catania. La Monsè come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini entrerà da stasera a far parte del cast del Grande Fratello Vip 2021 nell'edizione destinata ad essere la più lunga della storia. Già nel 2018 l'attrice aveva varcato quella porta rossa e ora è pronta a rientrare nel loft di Cinecittà più agguerrita che mai. Ma scopriamo insieme chi è la nuova gieffina.

Maria Monsè, la carriera

Maria debutta in tv nel 1992 a Non è la Rai. Presto però arriva il salto e la Monsè arriva anche al cinema, recitando in film come Ragazzi della notte di Jerry Calà. Da lì la sua carriera da attrice prende il volo. Dal 2010 però l'attrice decide di farsi vedere sempre meno nel piccolo schermo dove ritorna nel 2017 circa.

Maria Monsè e lo scandalo Berlusconi

Dal 2006, la donna è sposata con Salvatore Paravia, imprenditore siciliano da cui ha avuto anche una figlia: Perla Maria. mentre la bambina ha cercato più volte di trovare la sua stada nello show business il marito della Monsè è molto riservato e non ama apparire in tv, chissà se per il Gf Vip farà un'eccezione. Maria Monsè è ricordata da tutti anche per essere stata al centro dello scandalo sexgate, l’inchiesta che ha coinvolto anche l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.