Marina La Rosa da Caterina Balivo parla di Pietro Taricone: «Due fratelli, abbiamo combinato dei danni…»

Con il Grande Fratello Vip 2020 in corso e il ventennale della storica prima edizione, il ricordo spesso va a una dei protagonisti assoluti del reality Mediaset, Pietro Taricone, scomparso in un tragico incidente lo scorso 29 giugno 2010. Sua grande amica, anche dopo la fine del programma, Marina La Rosa, che dopo il Gf è anche naufragata sull’Isola dei Famosi.

Il rapporto fra i due infatti è andato avanti anche a telecamere spente: “Pietro era davvero fantastico – ha fatto sapere ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” - capace di creare una relazione intima e speciale con tutti. Dopo il Grande Fratello siamo diventati molto amici e lo chiamavo spesso per dei consigli. Lui viveva tutto con grande serenità, mi faceva ridere molto. C’era, è stato un compagno di giochi, di uscite.

Abbiamo fatto dei danni, in cui ci divertivamo molto. Era un po' il fratello maggiore. Lui arriva al cuore della gente. Quando accadde questa tragedia, mi fermavano le persone per strada e piangevano come se fosse morto un loro caro amico. Aveva delle grandi qualità. E da casa la gente lo percepiva".

Della sua scomparsa l’ha appreso attraverso una chiamata da una giornalista: “Ha chiesto un commento a caldo sulla vicenda ma io non sapevo nulla”.

