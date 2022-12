Maria Giovanna Maglie: «Sono in ospedale da quasi due mesi». Si era sentita male da Porro

Maria Giovanna Maglie è ricoverata da due mesi. La giornalista e opinionista di 70 anni lo ha comunicato attraverso il suo profilo twitter, condivideno una foto dal letto dell'ospedale. Non si conoscono, però, i motivi per cui si trova nella struttura sanitaria.

Il tweet

Da tempo assente dai social e dalle trasmissioni televisive, Maglie ha diffuso il selfie con la copertina del suo ultimo libro (su Emanuela Orlandi) e con il seguente messaggio: "Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri".

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

Il malore

A settembre scorso, Maria Giovanna Maglie aveva avuto un malore mentre si trovava in diretta tv, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica. Era stata lei stessa, rispondendo a un commento postato sui suoi canali social, a spiegare l'accaduto ringraziando un utente: "Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l'altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l'ho fatta".