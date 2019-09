Maria De Filippi e la lettera a Emma Marrone: «Non avere paura ci sarò sempre, ti voglio un bene dell'anima»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'annuncio da parte didel suo ritiro dalle scene per qualche tempo hae preoccupato le persone che vogliono bene alla cantante e che la sostengono sin dai tempi della sua partecipazione al talent "Amici". Tra queste c'è proprio Maria De Filippi a cui la cantante è molto legata da un sincero rapporto di amicizia.Maria ha dedicato un pensiero ad Emma sui social dove ha pubblicato una lettera rivolta alla stessa Marrone che ha parlato di un problema di salute che deve e vuole risolvere una volta per tutte e che la costringerà a prendersi un momento di pausa. La De Filippi sembra essere preoccupata e ribadisce alla cantante il profondo affetto che le lega: «Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo».Poi Maria ribadisce che allo stesso modo sarà lei presente nella vita di Emma e la invita a non farsi alcun problema a chiedere una mano qualora ne avesse voglia e bisogno e conclude: «Ti voglio un bene dell'anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima».