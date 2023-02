Maria De Filippi, il racconto di Luciana Littizzetto: «Era provata e dimagrita. Sapevamo degli acciacchi di Costanzo»

Luciana Littizzetto è legata a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo da un'amicizia di lunga data. È stata lei a rivelare durante La Bomba, il programma che conduce su Radio Deejay insieme a Vic, quanto le ultime settimane siano state dure per la moglie del giornalista e conduttore scomparso a 84 anni.

Maria De Filippi provata e dimagrita

La Littizzetto, che ha registrato la puntata a poche ore dalla notizia della morte di Costanzo, ha raccontato dell'ultima volta incui ha incontrato l'amica Maria De Filippi. «Sono molto dispiaciuta per Maria», ha detto spiegando di averla incontrata appena una settimana fa, quando è stata anche ospite di C'è Posta Per Te, a casa sua e di averla trovata particolarmente provata, dimagrita e affranta. La famiglia di Costanzo ha mantenuto il massimo riserbo sul ricovero in clinica, e anche se gli amici più intimi erano a conoscenza di qualche acciacco nessuno avrebbe immaginato una fine tanto repentina. Eppure la stessa Littizzetto è rimasta sopresa nel trovare la sua amica in condizioni tali da farle pensare a un peggioramento delle condizioni di salute del marito.

Il nervosismo in tv

Maria De Filippi andava nella clinica Paideia, dove Maurizio Costanzo era ricoverato, mattina e sera, prima di cominciare a lavorare e una volta finita la giornata. Nulla ha fatto trapelare nelle ultime settimane, anche se - col senno di poi - alcuni telespettatori hanno ricollegato alcuni malumori della conduttrice durante Uomini & Donne proprio alla difficile situazione familiare che stava vivendo.