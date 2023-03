Mare Fuori 3, Valentina Romani e Nicolas Maupas lasciano la serie: «Grazie per questo viaggio incredibile»

Mare Fuori 3 è finito con Rosa Ricci, Don Salvatore e Carmine protagonisti di una sparatoria di cui però non si conosce il finale: che cosa è successo in quella grotta? Così si è chiusa la serie tv di successo e da questo ripartiranno i nuovi episodi. A maggio cominciano le riprese di Mare Fuori 4, ma la nuova stagione dovrà fare a meno di alcuni personaggi. Valentina Romani e Nicolas Maupas, Naditza e il Chiattillo, con un post hanno salutato il pubblico: "Grazie per questo viaggio incredibile".

Il saluto degli attori



L'ultima scena di Naditza e Chiattillo li vede correre via insieme, in metro, tenendosi per mano, dopo aver suonato al famoso pianoforte che li ha fatti conoscere. Non è chiaro se si tratti di realtà o se di una fantasia di Filippo, ma quella potrebbe essere stata l'ultima scena dei due attori per Mare Fuori. Con un post di coppia, su Instagram, Valentina Romani e Nicolas Maupas hanno salutato i telespettatori della serie. L'immagine li ritrae al mare, poi la didascalia: "È il mare che hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile".

I due attori stanno insieme?



Valentina Romani e Nicolas Maupas sono una coppia anche nella vita? Entrambi hanno spesso chiarito di voler mantenere privata la sfera sentimentale, ma alcuni commenti e fotografie, per i fan, sono apparsi come chiari indizi sulla loro storia d'amore extra set. Un video circolato sui social, risalente all'estate scorsa, mostra Nicolas al compleanno di Valentina: si scattano una foto insieme davanti alla torta e la complicità tra loro sembra essere inequivocabile.