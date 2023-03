Mare fuori 3, quel dettaglio sul finale e sui 2 minuti extra: cosa era comparso sul sito Rai

Tanti telespettatori, in occasione della messa in onda del finale di Mare Fuori 3 anche su Rai Due, si aspettavano un finale diverso da quello di Rai Play o, addirittura, dei minuti extra. La voce si era diffusa largamente sui social, tanto che qualcuno aveva mostrato anche delle immagini (che poi si sono rivelate false). Ecco che cosa è successo invece alla messa in onda della puntata finale, quando al termine dell’ultimo episodio è stato trasmesso qualcosa di diverso dagli attesi due minuti.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Fosforo; music by Korben MkdB