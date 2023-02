Non c'è solo il talento per la musica nella vita di Marco Mengoni, ma anche per la pittura. L'artista viterbese ha infatti dipinto diversi quadri in occasione dell'uscita dell'album Atlantico. Progetto che è stato accompagnato da una serie di linguaggi che coinvolgono diverse sfere del campo artistico. Lui si è cimentato in acquerelli, con cui ha voluto svelare il significato delle canzoni. Ma quanto possono valere ora dopo la vittoria di Sanremo? Risponde Carlo Ercoli, curatore di mostre d'arte contemporanea.

Cosa rappresentano?

Diverse scene si vedono nei dipinti di Mengoni. Un corpo femminile, legato alla canzone Amalia, oppure un mollusco colorato che rimanda a I giorni di domani. Ma anche un pennello scarico, che è per il cantante «un modo per dire che non ho più nulla da dipingere». Poi giochi di mani che ricordano due brani: Muhammad Ali e Due pazzi.

Quali esempi del passato?

«Sicuramente è un fatto positivo e penso molto personale, dove l’artista comunica la propria sensibilità attraverso una disciplina artistica diversa da quella consueta», spiega Ercoli. Non si può poi scordare come il legame tra musica e arte si è intensificato nel Novecento. A trarne ispirazione artisti come Matisse, Kandinskij, ma anche Mondrian e Paul Klee.

Quanto valgono?

«Dare una valutazione è difficile - spiega Ercoli -, perché soggetta a diverse variabili come ad esempio tra le altre il curriculum pittorico/artistico, la tecnica, eventuali mostre fatte, cataloghi pubblicati». Aver vinto il festival può incidere? «Sicuramente possono avere un valore che travalica la realtà pittorica per abbracciare la sfera dei fan dell’artista e della musica, un qualcosa in più che avvalora la sensibilità del cantante». Secondo una nostra fonte che lavora in una prestigiosa galleria d'arte a Roma, il prezzo di partenza andrebbe poi concordato con l'artista. «Si può partire da una base di 500 euro fino ad arrivare fino a diverse migliaia di euro. L'arte contemporanea, ora, ha molto più mercato di quella antica e i costi dei dipinti oscillano con molta facilità».