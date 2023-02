Marco Mengoni, da X Factor al trionfo (10 anni fa) con "L'essenziale": chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

Marco Mengoni torna a Sanremo come concorrente dieci anni dopo aver vinto il Festival con il brano "L'essenziale". Il nome della canzone in gara quest'anno è "Due vite". Secondo le quote dei maggiori bookmakers, Marco Mengoni è il favorito per la vittoria finale di Sanremo 2023.

Chi è Marco Mengoni

Marco Mengoni nasce a Ronciglione (Viterbo) il 25 dicembre 1988. La sua carriera musicale comincia nel 2009, con la partecipazione alla terza edizione di X Factor nella squadra di Morgan. Mengoni vince il talent e vola a Sanremo 2010, dove partecipa con il brano "Credimi ancora", classificandosi terzo.

Dopo numerosi successi in ambito internazionale - fra cui il Best European Act agli MTV Europe Music Award, primo italiano a riuscirci - torna a Sanremo nel 2013, vincendo il Festival con il brano "L'essenziale". La carriera di Marco Mengoni è tutto un susseguirsi di successi, sia in ambito di vendite che di premi italiani e internazionali.