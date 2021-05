I Soliti Ignoti, Marco Masini ospite-detective: il parente misterioso entra in studio e gli spettatori restano increduli. «Ma è lei»

Ieri il detective di identità a I soliti Ignoti è stato Marco Masini. Anche il cantante, Marco Masini ha giocato per devolvere il montepremi in beneficenza. L'indagine di Masini è buona, l'artista arriva alla fase finale con un tesoretto di 36mila euro. Arriva il momento del parente misterioso. Si tratta di Maria Chiara, 26 anni, sorella di uno degli ignoti. Ma ad attrarre subito l'attenzione dei fan su Twitter è la bellezza della parente. «Ma è la sorella di Penelope Cruz, bellissima». E ancora: «È identica a Penelope Cruz». E c'è chi ci scherza su: «È identica! Se non è parente di nessuno, la adotto io».

Amadeus si complimenta con la parente misteriosa per lo sguardo freddo dal quale è ipossibile capire di chi sia sorella. Marco Masini gioca per 18mila euro, punta tutto sull'ignoto numero 2. E vince, è proprio lui il fratello di Maria Chiara. Oggi si torna a giocare per solidarietà.