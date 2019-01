Marco Giallini, la serie tv "Rocco Schiavone" sbarca in Germania ma sulla cover c'è una bestemmia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lingua straniera nasconde delle insidie al punto che una traduzione sbagliata può diventare uno "scivolone". Sta facendo il giro dei social la copertina che inpubblicizza la serie tv italianaconcomeprotagonista. Il volto dell'attore appare sulle cover di due riviste tedesche, "Zitty" e "TipBerlin", accompagnato da una bestemmia.Sono in molti a chiedersi se quello che è capitato al titolista sia stato voluto o una semplice svista. La notizia annuncia la messa in onda della fiction usando la bestemmia al posto di una esclamazione di stupore. Lo speciale è nell'inserto per gli abbonati dedicato alla tv, con la programmazione bisettimanale dei canali tedeschi. In "Fernsehen", questo il nome dell’inserto, si legge chiaramente ”Porca M******, un morto!”.E poi ancora “serie crime italiana con umorismo nero: 'Il commissario e le Alpi' (in Italia “Rocco Schiavone”) dal 26 gennaio sulla Ard”. La copertina non è passata inosservata e sta rimbalzando sui social con non poco clamore. La pubblicità è servita.