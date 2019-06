© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Guardo l’infinito del mare e penso che i più amano deridere chi si trova in difficoltà psichica o economica o familiare», sono le parole apparse nell'ultimo post die che potrebbero riferirsi a quello che è accaduto a Marco Carta . Il cantante è stato arrestato dopo un furto alla Rinascente ieri sera maLa conduttrice di "Vieni da me" è molto amica del cantante sardo e sta trascorrendo qualche ora di relax al mare. Ha ospitato il vincitore dipiù volte nel salotto della sua trasmissione e suci sono foto e video insieme. Per questo i followers sono convinti che il suo attacco sia rivolto a tutti quelli che stanno criticando il gesto di Marco Carta.«In che mondo viviamo? - si legge ancora su Instagram - Mai nessuno che tenda la mano o che stia zitto.Buon week end, evito di guardare i social perché oggi davvero non mi piacciono».