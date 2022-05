Marcell Jacobs, ospite a Verissimo con la mamma Viviana: «Mio padre ci ha abbandonato, io l'ho invitato al matrimonio»

«Da piccolo era un terremoto, un bambino molto euforico, gli piace saltare, essere protagonista». Per la prima volta in televisione Viviana, la mamma di Marcel Jacobs ha parlato insieme all'atleta olimpico allo studio di Silvia Toffanin a Verissimo.

Ho combattutto tutta la vita contro il vuoto lasciato da mio padre

Viviana aveva solo 22 anni quando è rimasta incinta ed è nato Marcel. Il padre era un soldato degli Stati Uniti, ma non ha voluto seguire la donna e il bimbo in Italia dopo la nascita del figlio. A Viviana aveva detto: "vai tu, io ti raggiungo". Era il 1996 e lei lo sta ancora aspettando. Marcel racconta di aver visto il padre una sola volta, da adolescente.

«Da piccolo facevo paura a capire la mia situazione familiare, io non avevo un papà accanto. Per una prima parte della mia vita io facevo finta che mio padre fosse un militare in giro per il mondo, ma mi rendevo conto che io quel vuoto lo avevo. Mi inventavo queste cose perchè non avevo davvero un papà. E lì ho capito perchè devo elogiare una persona che non ha mai fatto parte della mia vita».

Così Marcel ha iniziato un lungo percorso, anche psicologico, per riperocrrere le tappe della sua vita e combattere questa assenza. Nel suo libro "Flash" racconta questa storia.

«Ho invitato al mio matrimonio»

«Negli anni con i social mio padre ha cercato di riavvicinarsi a me, ma io avevo creato questo muro. Ma per me non era mio padre. Ma poi iniziando il percorso che ho inziato lo scorso anno, ho cercato di riallacciare un rapporto. Ora non ci sentiamo tutti i giorni, ma spesso ci sentiamo, mi fa l'inbocca al lupo per le gare, mi chiede come sto. Ho deciso di invitarlo al matrimonio. Con gli zii io mio sentivo di più loro sono sempre a seguire le mie gare. Abbiamo deciso di invitare tutta la famiglia americana».

Marcel Jacobs è diventato papà giovanissimo

Anche Marcel è diventato padre giovanissimo, con Jeremy: «un passo importante non so se sarei dove sono oggi. Mi ha cambiato la vita. viviamo un po' distanti ma cerchiamo di sentirci spesso. Per Natale gli ho comprato un i-pad ci mandiamo messaggi»

Marcel Jacobs, chi è

Nato 26 settembre 1994 a El Paso, in Texas (Usa) è cresciuto a Desenzano del Garda, un comune in provincia di Brescia. Nel 2021 ha stabilito un nuovo record italiano vincendo la medaglia d’oro agli Europei indoor di Torun nei 60 metri piani con un tempo di 6″4. è anche il secondo italiano nella storia che ha infranto la barriera dei 10 secondi nei 100 metri piani. Nel 2021vince l'oro nei 100 metri alle Olimpiadi.