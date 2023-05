Mara Venier: «Hai messo il vibratore?». La gaffe in diretta a Domenica In con Ossini

Risate in diretta a Domenica In dopo una gaffe nel salotto televisivo di Mara Venier. Al rientro dalla pubblicità la conduttrice ha confuso la parola «vibrazione» con «vibratore», precipitando in un momento che ha fatto sorridere l'intero studio. Il divertente episodio è avvenuto durante l'intervista al collega Massimiliano Ossini.

«Mi diceva Massimiliano - ha esordito Venier - che mentre eravamo in pubblicità il suo telefono continuava a squillare. Hai messo il vibratore, no?». Gelo in studio, con i telespettatori che si sono accorti subito della gaffe e hanno invaso i social con commenti sarcastici.

Mara Venier, la gaffe in diretta

Poi, vedendo le reazioni dei presenti, Mara ha capito di aver detto qualcosa di sbagliato: «No... la vibrazione, ho sbagliato.

Perché, che cosa ho detto?». Ossini le è andato in soccorso con classe: «Va beh, il silenzioso... È la stessa cosa». «Va beh è la stessa roba ragazzi», ha aggiunto Mara. Ma chi è che telefonava a Massimiliano durante l'intervista? È lui stesso a rivelarlo. Si tratta del gruppo di lavoro di Uno Mattina, di cui lui è conduttre: «Abbiamo un gruppo di lavoro molto unito. Mi scrivono che mi stanno guardando in tv».