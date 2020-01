Mara Venier scoppia a piangere alla Porta dei Sogni: «Io non riesco a dire niente...»

Mara Venier in lacrime, scoppia a piangere alla Porta dei Sogni: «Io non riesco a dire niente...». Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata del programma del programma di Rai1. Tra le storie raccontate dalla conduttrice, quella di Juma, un ragazzo proveniente dalla Tanzania che, all’età di 12 anni è stato colpito da un tumore alla mandibola.

La dottoressa Simona riuscì a farlo venire in Italia per farlo curare, poi è stato affidato a genitori affidatari che si sono presi cura di lui. Ma il sogno di Juma, oggi 22enne, è quello di riabbracciare la mamma naturale. E Mara Venier realizza il suo desiderio. In studio viene trasmesso un video con la mamma che rivolge un messaggio commovente al fglio: «Mi è costato tanto separarmi da te. Ho dovuto affrontare un lungo viaggio per comprarti le scarpe. Sei stato coraggioso figlio mio, siamo stati fortunati anche se ci siamo detti addio».​

Rientrati in studio, l'emozione è palpabile. Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime. Non è tutto. Entra la mamma di Juma che, vedendo il figlio, si stende per terra dall'emozione: «Non pensavo di rivedere mio figlio, ringrazio Dio». Mara Venier conclude emozionata: «Io non riesco a dire niente, questo momento lo devono vivere solo loro...».

