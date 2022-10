Mara Venier “tocca” il sedere a Biagio Antonacci: «Stai messo bene, ma quanti anni hai?». La gag a Domenica In

Torna Domenica In con Mara Venier e i suoi ospiti. Oggi in studio il primo a entrare è stato Biagio Antonacci e la padrona di casa l'ha accolto con l'affetto e il sorriso che la contraddistinguono da sempre. Ma se i telespettatori sono abituati a vedere una solare zia Mara quello che amano della conduttrice è la sua spontaneità. E dei suoi siparietti domenicali nessuno vuole farne a me.

Mara Venier palpa Biagio Antonacci: la gag

Così anche oggi Mara Venier non si è risparmiata. Erano uno vicino all'altro in piedi mentre al telefono c'era Vincenzo Mollica che esaltava le doti del cantante anche come pittore, Mara e Biagio erano abbacciati e così dopo aver concluso la conversazione, toccando il fianco sinistro di Biagio Antonacci, Mara Venier ne ha sottolineato la magrezza. Ma la regina della domenica non ha potuto far a meno di evidenziare anche il fisico muscoloso e allenato. È stato allora che l’ospite ha chiesto alla padrona di casa «hai sentito il sedere?».

E certo Mara Venier non si è tirata indietro confermando di aver palpato i glutei: «Sì, ho sentito! Ma quanti anni hai? Stai così messo bene!». Il cantante ha sorriso e ha detto che ama tenersi in forma mentre il pubblico applaudiva.