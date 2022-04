Mara Venier e Raoul Bova, siparietti hot a Domenica In: dalla tastata al bacio

Mara Venier protagonista di siparietti hot con Raoul Bova a Domenica In. La conduttrice e l'attore, all'inizio della trasmissione, hanno ballato un liscio sulle note suonate dall'Orchestra Casadei. E già qui, c'è stato il primo siparietto bollente. Alla fine del ballo, infatti, Mara Venier era visibilmente in affanno. E a quel punto, prende la mano dell'attore romano e gli fa tastare la pulsazione del cuore, conducendo la mano sul petto. «Senti, senti», l'invito della conduttrice mentre Raoul Bova appare evidentemente imbarazzato. «Senti come batte?», chiede Mara Venier, con l'attore che risponde: «È grande». Quando poi si ripercorre la lunga carriera di Raoul Bova, è inevitabile pensare al bacio sul set con Madonna. A quel punto, Mara Venier invita l'attore: «Fammi vedere come l'hai baciata!». Raoul Bova l'abbraccia e Mara Venier prova a baciarlo, con l'attore che si gira e tante risate. Mara Venier, a quel punto, controlla il cellulare nel timore che Rocio Muñoz Morales, abbia scritto un messaggio non gradendo il siparietto per gelosia. A scriverle, invece, solo il marito, Nicola Carraro: «Dice che il siparietto del bacio gli è piaciuto».

