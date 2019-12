Mara Venier, gaffe a Domenica In: quella parolaccia in diretta tv

Parolaccia in diretta a Domenica In, a pronunciarla la conduttrice veneziana Mara Venier.

È successo tutto nella prima parte della trasmissione.All'inizio dell'intervista a Elisabetta Canalis , ospite di Domenica In, si è fatta scappare una parolaccia in diretta per poi rendersene conto quando ormai era troppo tardi. Parlando della vita dell'ex velina, che si è trasferita a Los Angeles quando era ancora fidanzata con George Clooney, ha detto "vaff**" quando si raccontava della fine della relazione. «Oddio, ho detto una parolaccia», ha detto subito dopo mostrando pentimento. Un rimorso che ha cercato di cancellare alludendo a chi «ci ha costruito una carriera politica dalle parolacce». La conduttrice ha poi concesso all'ospite successiva,di usare il termine "stronzate": «Dillo pure, io ne ho detta una prima...» Non ha filtri Mara Venier e questo la rende più amata dagli italiani. Proprio sui telespettatori spiega: «Alcuni pensano che il pubblico sia stupido, ma non lo è. Capisce quando ci sono delle brave persone».