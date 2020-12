Mara Venier e Massimo Ranieri a Domenica In: «Mi dispiace non aver avuto una storia con te»

Massimo Ranieri ospite di Domenica In di Mara Venier su Rai1 è stato protagonista di un siparietto divertente e a tratti persino un po' imbarazzante per il cantante. Appena arrivato in studio, Massimo Ranieri si accomoda e la zia Mara (oggi sfoggiava una t-shirt nera con su scritto "Merry Christmas with zia Mara") gli ha detto: «Un vero artista, ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina. Mi spiace non aver avuto una storia con te… Non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorellina, ma quale sorella ma salutame 'a soreta!».

APPROFONDIMENTI GOSSIP Mara Venier e Nicola Carraro, dolce vita a Roma I MESSAGGI Natale in casa dei vip, da Ferragni-Fedez alla Hunziker ed Emma...

Ranieri tace, guarda stupito, ride, prova a dire qualcosa. Come si può giustificare il non averci provato con Mara Venier, ancora oggi molto affascinante? E quando si è al bivio tra l'imbarazzo e l'indecisione si punta sulla soluzione più dirompente per ripassare la patata bollente a chi l'ha tirata. «Dai non mettermi in imbarazzo. Avrei avuto l’occasione di corteggiarti ma tu all’epoca eri fidanzata Mara, te lo ricordi?», le ha risposto Ranieri.

Mara Venier si toglie le scarpe e scende le scale dell'Ariston

Massimo Ranieri: «Andrei a Sanremo come conduttore. Maradona? Un genio immortale»

«E con chi?», ha chiesto lei. «Con Dudù», ha detto il cantante protagonista del concerto di Natale su Rai 1. E a quel punto Mara Venier ha ripreso le redini: «Ah sì, è un fidanzato di quelli che non si sanno». Si tratta di Dudù Salerno,figlio dell'attore Alberto Maria Salerno.

Massimo Ranieri ha poi parlato del rapporto con i genitori: «Mamma era una donna particolare, molto forte, una carabiniera. Papà non aveva tempo, si alzava di primo mattino e lavorava più del dovuto», e della sua carriera, dal primo Festival di Sanremo al successo di “Rose Rosse”. Ha ricordato anche l’attrice Anna Magnani e ha interpretato una parte del brano “Reginella”, una antica melodia napoletana che Magnani gli cantò sul set de "la sciantosa".

Massimo Ranieri, un cofanetto con 16 album per festeggiare i 50 anni di carriera

Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA