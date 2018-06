Maria De Filippi, il consiglio a Mara Venier prima di tornare in Rai: «Fosse stato un altro programma...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conduzione diè ormai ufficiale. Dopo molti anni di assenza, la signora della domenica torna al timone del programma di Rai1, ma questo ha creato dei dispiaceri nell'azienza dove in questi ultimi tempi Mara ha continuato a lavorare.Grazie a diversi programmi Mediaset laè tornata sulla cresta dell'onda, dopo un periodo lavorativamente molto difficile, come lei stessa ha ammesso. In questi annil'ha voluta nei suoi programmi, come giudice popolare di Tu Sì Que Vales e Mara, in un'intervista al Corriere della Sera ha voluto ringraziarla per questo: «Maria mi ha aiutata tantissimo in un momento professionale ma anche privato molto difficile».Pare che la De Filippi non abbia subito accettato questa decisione della collega e abbia ddirittura provato a convincerla a restare in Mediaset. Si tratta però di rumors che Mara smentisce: «No, anzi. Mi ha incoraggiato: “Vai. Però se fosse stato un altro programma ti avrei convinta a non farlo"».